GO : Le mari de madame au vrai chômage.

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un sénégalais sur deux aimerait que Big Mack revienne au pays, nous expliquer un peu pourquoi il soutient que les dettes cachées n’existent pas, tandis que le FMI et Pastef avancent le contraire.

Mais également, un artiste sur deux ( y compris les cabotins ), tueraient père et mère pour revoir la triibu Faye-Sall au Trône, tant leur situation devient intenable.

Du temps de BBY, existaient de vrais artistes comme You ou Baba Maal dont l’Etat payait les cachets ( toujours les yeux fermé), mais il y avait aussi des musiciens’militants au talent suspect, à qui on ne demandait que de jouer au griot du parti, pour être validé , côté émoluments. Ce sont ceux que Aissatou Diop Fall appelait » khourdab », avec à leur tête, des minables comme Mame Goor Diazaka.

Un peu avant l’arrivée des Pastéfiens, Mame Gor avait bien essayé (avec l’aide de sa femme députée), de retourner sa veste pour aller rejoindre les nouveaux venus. Mais quand le couple a appris que ces messieurs des Impôts et domaines ne badinaient pas avec l’argent du contribuable, surtout pour des « thiakhaneries » dites artistiques, ils ont tout laissé tomber, en attendant une nouvelle opposition généreuse.

Ont ils pu trouver quelque chose depuis ? Ce qui est certain c’est qu’on n’en entend presque plus parler d’eux.

Sébé