GO : Le Pastef fait-il confiance à Sidate Thioune ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Il est vrai que depuis près d’un an, Sidath Thioune, l’un des animateurs les plus zélés de la RFM, ne cesse d’afficher ouvertement sa sympathie pour le Pastef, et son chef.

Soit, il le fait avec des sorties au vitriol pour dénoncer la liste des malheurs que les » vestiges » de BBY essaient de faire subir à Ousmane Sonko, soit il arrive à Sidate de braver le regard de ses collègues et ses patrons, surpris de le voir adopter un tel comportement dans la boite même du roi du Mbalax, qu’on ne connaît pas trop ami- ami avec le Pouvoir.

Alors, le fait-il avec la complicité de la Rfm, et de ses pontes ? Pourquoi le laisse-t-on faire sans sanctions (rien qu’une suspension… moye lolu), même si parfois il se montre dur par ses reproches et ses positions ouvertes ?

Enfin, pourquoi, à leur tour, les patriotes restent de marbre devant ses déclarations d’amour, répétées, et ses speeches détonants ?

Moi, j’ai beau chercher, mais je ne trouve pas quelque réponse qui me satisfasse.

Peut-être alors que c’est l’homme qui a peur. Sinon, y a rien.

Sébé