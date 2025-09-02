Uploader By Gse7en
GO : Le Pastef fait-il confiance à Sidate Thioune ?

2 septembre 2025 Décryptage

Il est vrai que depuis près  d’un an, Sidath Thioune, l’un des animateurs les plus zélés de la  RFM, ne cesse d’afficher ouvertement sa sympathie pour le Pastef, et son chef.

Soit, il le  fait avec  des sorties au vitriol pour dénoncer la liste des malheurs que les  » vestiges  » de BBY essaient de faire subir à  Ousmane  Sonko, soit il arrive à  Sidate de braver  le regard de ses  collègues et ses patrons, surpris de le voir adopter un tel comportement dans la boite  même du roi du Mbalax, qu’on ne connaît pas trop ami- ami avec le Pouvoir.

Alors, le fait-il avec la complicité de la Rfm, et de ses pontes ? Pourquoi le laisse-t-on faire sans sanctions (rien  qu’une suspension… moye lolu), même si parfois il se montre dur par ses reproches et ses positions ouvertes ?

Enfin, pourquoi, à  leur tour, les patriotes restent de marbre devant ses déclarations d’amour, répétées, et  ses speeches détonants ?

Moi, j’ai beau chercher, mais je ne trouve pas quelque réponse qui me satisfasse.

Peut-être alors que c’est l’homme  qui a peur. Sinon, y a rien.


Sébé

