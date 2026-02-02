GO : Le PS veut-il imploser une bonne fois pour toutes ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La réunion du PS ne s’est finalement pas déroulée, comme souhaité. La raison ? Aminata Mbengue Ndiaye a encore fait faux bond aux responsables.

Hé oui ! la Secrétaire générale nationale du Parti socialiste (PS) n’a finalement pas honoré la réunion décisive qu’elle avait elle-même convoquée samedi dernier avec les cadres du Parti, alors que cette rencontre du Secrétariat exécutif national devait trancher sur des questions déterminantes pour l’avenir du parti, comme les réformes statutaires et la date du prochain congrès tant attendu.

Suffisant alors, pour que les membres du SEN pètent des plombs et fassent des menaces directes En tout cas , ils disent avoir maintenant ras le bol des reunions reportées toujours reportees à la derniere minute,puisque c’est la troisième fois que cela arrive avec Aminata Mbengue, toujours avec des annonces de décès brutaux.

Sébé