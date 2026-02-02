Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
aminata mbengue ndiaye

GO : Le PS veut-il imploser une bonne fois pour toutes ?

2 février 2026 Décryptage

La réunion du PS ne s’est finalement pas déroulée, comme souhaité. La raison ? Aminata Mbengue Ndiaye a encore fait faux bond aux responsables.

Hé oui ! la Secrétaire générale nationale du Parti socialiste (PS) n’a finalement pas honoré la réunion décisive qu’elle avait elle-même convoquée samedi dernier avec les cadres du Parti, alors que cette rencontre du Secrétariat exécutif national devait trancher sur des questions déterminantes pour l’avenir du parti, comme les réformes statutaires et la date du prochain congrès tant attendu.

Suffisant alors, pour que les membres du SEN pètent des plombs et fassent des menaces directes En tout cas , ils disent avoir maintenant ras le bol des reunions reportées toujours reportees à la derniere minute,puisque c’est la troisième fois que cela arrive avec Aminata Mbengue, toujours avec des annonces de décès brutaux.


Sébé

Tags

Vérifier aussi

3604 1414136710

GO : Mau Kona s’interroge sur Dioufy

Il est temps qu’au niveau de la Fédération Sénégalaise de Football et du staff des …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved