GO : Le retour dérangeant de Nabou Dash

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De temps en temps, la jeune dame souffre de troubles dépressifs mais cela n’enlève en rien de son vecu et de sa perspicacité.

Beaucoup d’hommes se sont dits amoureux fous de Nabou Dash et ont cru pouvoir la manoeuvrer, mais à l’arrivée, ce sont plutôt eux qui se mordu les doigts.

La raison ? Parce que même dépressive, Nabou a une mémoire d’éléphant et à l’occasion ne manque pas de déterrer des souvenirs douloureux pour tous, en particulier ceux qui cachaient leurs vraies intentions.

Quand elle se décide à parler, elle le fait à 200%, et ses propos, largement relayés sur la toile, divisent souvent l’opinion en trois camps. Il ya ceux qui mettent sa maladie avant, ceux qui dénoncent un dérapage choquant, et ceux qui ne voient que des provocations dans le dessein de se venger de ceux qui lui ont fait mal.

Sébé