GO : Les sénégalais commencent à avoir marre du  » Woyofal »

« Ce n’est pas vrai. Rien que de l’arnaque. Ne faites surtout pas confiance. Une fois sur deux, vous risquez d’y laisser des plumes, quand la Sénélec vous parle d’innovation ou d’amélioration. »

A elle seule cette réflexion d’un client peut résumer la situation. Au début, le bluff avait considérablement permis de se faire de nombreux clients. Mais, maintenant, ce sont plutôt de nombreux dépités que Senelec enregistre, car la cherté du « Woyofal » dépasse les bornes, avec le client qui n’a presque pas de moyen de contrôle sur son compteur, malgré les assurances « bidon » que les employés de Senelec sont seuls à comprendre.

Résultat ? La Senelec pompe nos poches impunément. La boîte se fait beaucoup d’argent, tandis que la qualité du service diminue vertigineusement.

Sébé