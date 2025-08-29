GO : L’homme et la mer… à boire

Partager Facebook

Honorable député, nakk, vos contes et légendes « yèèmé-nanîoutôŕop et on n’en attendait pas autant de vous.

Quand Tounkara le scientifique a accepté le talibé Pape Djiby Fall dans son atelier de la 2STV, même pas un an après, le Sénégal tout entier, confessait que « boy bi ame neu khame khame, àme neu avenir ».

Même pas trois autres années après, Boy bi s’était encore illustré. Il s’est vite débrouillé, pour devenir député au Sénégal, le pays des merveilles, rien qu’en remuant ses méninges, et en faisant des combinaisons, comme cela ne se passe qu’au cinéma ou à la télé de l’ancien ministre -musicien.

Enfin, même pas trois autres années après, vrrrooouuum ! Papa Djibril est devenu une grande figure de l’intrigue politicîenne bien de chez nous, et pendant le Covid, réussira la performance de compter parmi ses fans, un jeune militant de l’ethnie « djinné », dont le père malade prenait de l’eau de mer, pour remplir son réservoir d’oxygène, au moment où les bouteilles d’oxygène manquaient le plus dans le marché sénégalais . Mach Allah…

Voilà donc Papa Djibril le jeune député des jeunes débrouillards et des vieux en pré retraite.

Mais…si Dieu nous prête vie jusqu’en 2050, qu’est-ce que l’honorable député va nous proposer cette fois, quand il sera député principa ou président de la République?

Tout est tout possible avec les politiciens précoces.

Sébé