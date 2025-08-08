GO : Liberté d’expression ou permis d’avilir ?

Partager Facebook

Difficile de comprendre nos intellos. Du moins, certains d’entre eux. En temps normal, nous partageons les cadeaux et les misères que le Pouvoir nous fait parfois subir…

Du temps de Macky, par exemple, chacun connaissait sa place et la respectait. On pouvait beaucoup se permettre sauf manquer de respect aux membres de BB et à leur chef. A défaut, c’était l’outrage à un haut d’en haut, et cela se payait cash.

Mais à présent, il y a de quoi donner sa langue au chat. Comme Diomaye moy Sonko et que tous les deux sont de la case des jeunes hommes, il y en a qui ne le comprennent pas et qui se permettent toutes sortes de privautés avec le duo. Cela se remarque particulièrement dans les rangs des journalistes qui se croient tout permis, et qui estiment que la liberté d’expression est un sésame qui permet toutes les excentricités.

Seulement, comme maintenant, quelques-uns d’entre commencent à connaître le doux parfum du cachot, vous allez voir de vous-même. Ils vont faire attention. Les moustiques et les grandes chaleurs? Ce n’est pas leur tasse de thé. Ce sont des sénégalais, des vrais. Donc malgré leurs grandes gueules, des sujets qui craignent le farniente, le froid et l’humidité.

Ils vont bientôt en finir avec leur « réwandé » exagéré

Qui parie ?

Sébé