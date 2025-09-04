Uploader By Gse7en
GO : Life in white satin

4 septembre 2025 Décryptage

Ca bouge…Ca bouge…Les choses changent, Major ! Du temps de Big Mack, il n’y en avait que pour le major Kandji.

On avait même fini par oublier son prénom de Alioune. Il suffisait simplement de dire major Kandji pour savoir de qui on parle. Il était sur tous les fronts pour combattre aux côtés de BBY, parfois au détriment du…droit.

Mais hélas..ils ne sont plus, les beaux jours de la Sall Alternance. Tout se paye. Surtout, les dettes et les frais d’injustice.

Aujourd’hui, l’ancien major de la gendarmerie, incarcéré suite à l’exécution d’un mandat d’arrêt par la Sûreté urbaine de Dakar, avait été été placé sous contrôle judiciaire, avant d’y être extrait pour des besoins d’enquête. Il est inculpé pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux.


Sébé

