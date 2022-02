GO : Mame Bassine, nouvelle championne du mariage « fast track »?

Il y a des gens comme ça. Des gens qui trouvent rarement leur épanouissement dans les liens du mariage « fixe », tant leur liberté le remporte devant tout. Ils sont légion d’ailleurs, et l’artiste Mame Bassine Thiam doit surement en faire partie.

Jugez en vous-même: le mois dernier, elle s’est remariée pour la troisième fois consécutive (comme on dit au Conseil Constitutionnel pour les mandats présidentiels), mais là n’est pas le plus curieux. Non seulement parce que la jeune dame n’est attirée que par les lutteurs, mais aussi parce qu’elle ne choisit ses maris que dans le camp du lutteur Ama Baldé.

Alors question d’environnement immédiat ou effrénée des « Monsieur Muscles », a la manière de certaines « toubabs »?

Simple coïncidence ou « combine beurré », dès le départ ?

Allez savoir. Tous les gouts sont dans la nature. Mais il faut admettre que cette façon de se marier et de divorcer a tout bout de champ, intrigue plus qu’elle n’amuse.

Sebe