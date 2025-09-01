Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
images 13

GO : Marche à pied ou  escalator patriotique ?

1 septembre 2025 Décryptage

Beaucoup  d’entre nous n’avons  pas été  au début du rendez-vous des martyrs  patriotiques.  N’empêche. Nous  partageons  les mêmes  souffrances, les mêmes  douleurs  que les victimes,  et souhaiterions la fin de leur clavaire au plus vite.

Que faut-il l’Etat encore à l’Etat du Sénégal pour résoudre la question des Sénégalais assassinés, torturés, emprisonnés? La vérité est qu’il y a beaucoup de dilatoire dans les réponses fournies jusqu’ici,  et la marche décrétée il y a quelques jours, montre sans équivoque la colère des sénégalais. Elle  constitue un message univoque : la Justice en tant que secteur ou service, n’est pas supérieure au peuple. Nous sommes supérieurs à notre justice

. Les propos du Ministre de la Justice selon lesquels il ne subira aucune pression et que la Justice a son temps sont violents.  A côté, Monsieur le Président de la République, de manière incompréhensible, demande au peuple de faire pression sur la justice. Une véritable cacophonie!

Qui est le garant des institutions de la République? Qui est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature ? Est-ce  ce type de propos inacceptables que les Sénégalais attendent de leur président? Ne sommes-nous pas suffisamment morts dans un combat contre l’injustice pour vous voir accéder  au pouvoir ?

Arrêtons  ce petit jeu aux contours mystérieux.  Cela fait bientôt deux ans que nous réclamons justice pour nos martyrs, nos mutilés, mais nous  n’avons essuyé qu’explications carabinées et indifférence.

Mais voilà désormais  le chemin à  arpenter au plus vite, pour empêcher Pastef de mourir.


Sébé

Tags

Vérifier aussi

Abdoulaye Balde 2018 cropped

GO : Abdoulaye ? Biii biii !

C’est Mbaye Dieye Faye que j’entendais chanter de la sorte, sans penser qu’ un jour, …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved