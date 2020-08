GO: Mary Teuw Niane enfonce les portes de la mairie de “Ndar”

Après la déflagration du corona, celle des prochaines municipales risque d’emporter beaucoup de maires sur son passage.

Et s’il ne fait pas attention, Mansour Faye maire de la ville de Saint-Louis risquera de compter parmi les victimes.

L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur Mary Teuw Niane veut en effet lui enlever son fauteuil, pas pour lui créer des ennuis gratuitement mais pour redorer le blason de la ville tricentenaire.

La dernière fois, il avait essayé mais compte tenu du fait que tous les deux sont camarades du même parti, des bonnes et des mauvaises volontés s’étaient levées çà et là pour le dissuader, lui demandaient de renoncer à son projet en attendant … des moments plus appropriés.

Sur recommandation venues exprès d’en haut, il avait alors accepté mais, cette année, ce sont les populations de Saint-Louis elles-mêmes qui sont venues à la rescousse pour lui demander de reprendre la route afin que la consécration de Saint-Louis comme patrimoine de l’humanité continue de briller de mille feux, après une longue éclipse.

Mais comment envisage-t-il de prendre la mairie de Saint-Louis et comment juge-t-il la gestion de Mansour Faye?

Très élégant, l’ancien ministre répond qu’il ne juge pas son adversaire. En revanche, ce dont il est sûr c’est qu’il fera mieux.

Beaucoup de Sénégalais lui accordent ce crédit parce qu’il fait partie des rares ministres à avoir quitté le gouvernement avec des satisfécits et non des casseroles.

Mary Teuw et Mansour, ce sera donc le combat du siècle mais attendons de voir, car personne ne sait si le corona permettra des élections.

Cebe