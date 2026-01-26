GO : Mau Kona s’interroge sur Dioufy

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Il est temps qu’au niveau de la Fédération Sénégalaise de Football et du staff des Lions qu’on définisse bien le rôle de El Hadji Diouf.

On ne peut pas le voir avec l’équipe, s’entraîner avec eux, voyager partout avec eux sans qu’on arrive à savoir rellement le poste qu’il occupe.

Diouf est trop bavard, il se comporte comme un supporter lors des matchs du Sénégal et du n’importe quoi dans les gradins et les tribunes.

Il participe à des émissions et tient parfois des propos qui mettent tout le monde mal à l’aise.

Tant qu’il est avec l’équipe, ses propos engagent le Sénégal.

Et c’est ça le danger.

S’il a un rôle à jouer dans l’équipe, il se doit de changer de comportement et de faire comme les anciens internationaux qui en silence abattent un travail de titan.

L’image qu’il donne n’est pas bien.

Traîner dans des boîtes de nuit tous les soirs comme s’il n’a jamais goûté aux plaisirs terrestres dans sa jeunesse c’est du n’importe quoi.

Il n’est pas un modèle.

Ceux qui le défendent voudraient bien que leurs enfants soient comme des Sadio Mané, Idrissa Gueye etc mais jamais comme El Hadji Diouf.

Sébé