Go: Mollah Morgan, le Sénégalais le plus craint ?.

De son vrai nom Mouhamedou Niasse ( rien à voir cependant avec l’illustre famille de marabouts, sauf l’appartenance à la ville de Kaolack), Mollah Morgan, un youtubeur des plus célèbres avec près d’un demi-million de « followers », s’invite à toutes les tables. Aussi bien celle du pouvoir que de l’opposition, aussi bien cellle du pauvre que du riche mais surtout, chez les faiseurs de gaffes qui le craignent comme la peste.

Rappeur de profession ( si ça existe ), révolutionnaire à ses heures perdues, le « Mollah » sénégalais connaît ses plus grands succès dans le monde de la politique, contrairement à beaucoup de ses » collègues » qui préfèrent patauger dans la mare du scandale où nagent souvent les plus grandes célébrités du show- bizz. Il est très renseigné, très informé, et ses sources proviennent de partout, même de lieux insoupçonnés comme l’antichambre du Pouvoir.

Mais ce qui le fait particulièrement craindre, c’est la spontanéité des informations qu’il diffuse à longueur de journée sur les réseaux sociaux, et qui en font un personnage redouté ,craint et respecté. A la minute près, et bien qu’il réside au Canada, l’homme est capable de vous dire ce qui se passe au pays, avec une maigre marge d’erreur incapable de franchir la barre ded 1%. C’est cela qui le rend davantage dangereux, selon que sa cible se situe à gauche ou a droite du gouvernement. Il fait presque du « live » ininterrompu pour au moins deux grandes raisons:

-Mollah dispose d’un reseau d’ informateurs aussi efficaces que les services secrets d’Etat, malgré son niveau d’études peu élevé qui saurait dépasser le BFEM, mais ses révélations qui font parfois froid dans le dos, interpellent toujours et ne sont jamais sans traces. Il y a toujours du plausible dans les sorties quotidiennes du rappeur et c’est cela qui constitue la sève de leur pertinence.

Pour autant, Mollah ne constitue pas un modele, ne fait toujours pas rever les jeunes qui veulent suivre son exemple militant pour denoncer les tares de notre société. Les raisons ? Sa suffisance injustifiée son manque d’humilité, et son langage ordurier qui choque les oreilles chastes ou polies.

Sébé