Go: Nabou Dash revendique une place chez Mollah Morgan

Comme quoi, le fleuve retourne toujours à sa source. Moins d’un mois après sa sortie virulente dans le dossier Adji-Sarr-Sonko, Nabou Dash vient de faire une nouvelle vidéo pour nous rappeler à son bon souvenir, encore une fois.

Et comme d’habitude, elle ne met pas de gants pour nous donner décrypter l’actualité, notamment sur l’audience des audios du Mollah Morgan que les gens attendent chaque jour et dévorent comme un bon feuilleton de télé. Nabou dit comprendre parfaitement que le patriote-rappeur étale la vie de ses adversaires politiques à la « Une » des journaux, notamment celle des ministres, des hauts cadres de l’administration et de leurs petites amies à qui ils achètent des appartements de plusieurs dizaines de millions de frs. Ce qu’elle ne comprend pas en revanche, c’est qu’on l’ait oubliée dans la liste des filles bénéficiaires de telles largesses, alors qu’elle comptait ( avant son remariage), des relations denses avec les plus hautes sphères de l Etat, et qu’elle n’en fait aucun secret.

L aura-t-on « zappée » par jalousie ? Elle ne sait pas :

» Mane Tonton Mollah Morgan lay wakhal Mome laye ladj pourquoi mou zapper tamou khame ni, les plus grosses pointures de la République m’ont fait la cour, ou en tout cas essayé ? Affaire bi diakhal nama. Il faut que Tonton Mollah me mette dans la liste des filles draguées par de très hautes personnalités du Sénégal. Celles qu’il cite tout le temps, malène eupp khaliss gueune léna nekh daakh lène solou, et tout. Ou bien dafa beugue ma wakhko le nom du dernier ministre qui m’a fait la cour ? «

Voilà donc le problème de Nabou. Mais moi, je crois facilement comprendre la retenue de Mollah Morgan.

