GO : Nous voulons notre gaz, Taf-taf !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Si Oustaz Sonko habitait Saint-Louis, il serait facile de dire que « dafa damme, dafa tayyi » ou bien « dafa » moouti, tellement le PM commence à avoir ras le bol des « tapalés » des compagnies pétrolières qui nous pompent régulièrement nos ressources, mais tardent toujours à payer.

Au début, quand ils se disputaient notre pétrole et notre gaz,des majors comme Total, BP ou la boite du copain du petit frère, nous demandaient de patienter un peu : « affaire bi dou yague , dès quon commencera à forer, on vous donnera vos sous….

.

Mais deux à trois ans après, toujours rien Il y en a qui n’en parlent même plus. Vous comprenez maintenant pourquoi Sonko( le seul vrai guerrier de ce pays,comme disent les gars de Pastef ),vient de donner un ultimatum à BP ?

Soit elle respecte sa parole, soit on renégocie. C’est aussi simple que ça surtout quand on sait que des partenaires continuent de se bousculer à la porte.

Sébé