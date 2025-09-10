GO : Nouveau gouvernement, nouvelles méthodes

Partager Facebook

On est d’accord qu’on n’est jamais d’accord ? Alors allons y. Du temps de Macky Sall, nul n’osait piper mot à dire la suite d’un _remaniement ministériel. Ni les journalistes, ni les vieux politiciens qui ont blanchi sous le harnais, personne ne se risquait à faire des critiques, sous peine de chatiment immédiat.

On avalait tout, et on se contentait de la boucler, au contraire de ce qui se passe maintenant devant le couple Sonkoydiomaye, silencieux comme une carpe, à force de s’entendre dire qu’il est interdit de jouer au tyran.

Ce n’est pourtant pas bien, cette nouvelle dictature initiée par des moins 1% comme Thierno Alassane ou Thierno Bocoum, le petits qui se veule t les plus grands pourfendeurs du nouveau régime.

Et ca, même Abdou le banquier le sait qui a retiré ses billes du jeu, pour se consacrer à autre chose qui pourrait lui permettre de dire qul fait de la pollitique.

Il est devenu nécessaire donc de mettre in peu d’ordre dans ce charivari car il est certain que ce n’est pas Yacine Fall qui va accepter ces impolitesses gratuites à la portée du premier venu

Gare…à vous !

Sébé