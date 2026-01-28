GO : On fait quoi, si la Caf…?

Partager Facebook

Pour « mane daal », Sonko a eu raison. Il a été clair. Très clair même, et les. Les sénégalais, aussi.

Pas question que les evénements survenus en marge de la finale de la Coupe d’Afrique des nations opposant le Sénégal au Maroc, soient interprétés comme des fractures politiques ou culturelles de nature à affecter les relations solides entre les deux pays.

Il faut que tout le monde en soit conscient car ce qu’il faudrait maintenant, au delà de la gymnastique-farandole de la Caf et de la Fifa, c’est peut-être appeler à une lecture apaisée des incidents ayant émaillé cette finale remportée par le Sénégal..

Il faut que la Fifa fasse attention. La coupe du Monde arrive à grands pas, et il ne saurait être question de nier les dérapages constatés jus qu’ici, puisque le monde entier a assisté à l’assassinat de Lions, là où les esprits retors ont parlé d’excès émotionnels

.

Sébé