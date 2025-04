GO : On n’apostrophe pas un chef d’État, Ndèye Khady !

Quelle mouche a piqué Ndèye Khady Ndiaye, la patronne du salon «Sweet Beauté», pour qu’elle se lève un jour, et s’attaque publiquement aux plus hautes autorités du pays, en passant par la presse ?

La manifestation d’une grosse colère après des récentes accusations, selon lesquelles, elle aurait reçu de l’argent de la Présidence ? Une facon de se rappeler au bon souvenir des millions de Sénégalais qui avaient pris faits et cause pour elle, après les dénonciations de Adji Sarr qui lui ont valu tant de déboires ?

Une façon d’inviter l’État à se pencher sur son cas quand plusieurs victimes du scandale » Sweet beauty » ont reçu de l’aide, alors que nul n’aurait pensé à elle, malgré tout ce quelle a subi ? L’un dans l’autre, toutes ces raisons peuvent s’être bousculées dans sa tête et l’avoir poussée à réclamer une compensation digne de son estimation.

Mais, de là, à apostropher le Président de la République et son Premier Ministre sur la voie publique, il y a un pas que Ndèye Khady Ndiaye n’aurait pas dû franchir, car on ne doit pas choisir la rue pour essayer de regler des comptes avec les plus hautes autorités du pays. Même si on n’a pas un niveau d’études qui permette d’appréhender le geste, à sa vraie dimension.

Sébé