GO : Orange et études ? No comment !

9 mars 2026 Décryptage

Pour ne pas vous fatiguer avec ce ramadan finissant, mais epuisant, le GO d’aujourd’hui vous sera allégé. On va parler communication en.vous faisant découvrir comment Orange encore les etudes de nos potaches.

« Jokko ba fadiar! Durant 24H, achete un Allo Ramadan 500 et appelle en illimite tous reseaux de 23h-6h. Rv sur Maxit, #250#155# ou #144#. Stop#111#

Ou alors : « Di surfer ba fadiar ak 10Go ! Achete le pass nuit 5Go 500F et recois 5Go de bonus. RV sur Maxit, #144# ou #1234#1121#.Stop#111#.
No comment pour les autres « gadgets du Ramadan »


Sébé

