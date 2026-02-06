GO : Pour vol, Monsieur envoie Madame en taule

Partager Facebook

Il y a des hommes galants, qui aiment leurs femmes par dessus tout, mais à une condition: qu’on ne leur pique pas leurs sous.

Commerçante au marché de Grand-Yoff, la dame Sy est aujourd’hui poursuivie par son mari, pour une histoire de 82 millions de nos francs CFA qui représentent le total d’une vente de vaisselles, estimée à 100 millions de fr.

Elle devait écouler la marchandise, prendre sa commission en passant et reverser le produit de la vente à Monsieur. Mais que s’est-il passé entretemps ?

Avec ses explications carabinées, seuls Dieu et elle savent. Toutefois, après avoir reçu trois chèques revenus impayés et adressé plusieurs mises en demeure à sa femme, le mari déçu decida de porter plainte.

Et hier, à la barre , la mise en cause n’a reconnu qu’être en défaut de paiement, en contestant le montant avancé par Monsieur. Elle soutient ne lui devoir que «juste» 62 millions de frs.

Monsieur cédera à l’amour des billets de banque, ou pardonnera t’il à sa douce » et gourmande » moitié, par ces temps de froid ?

L’affaire a été mise en délibéré pour le 19 Janvier prochain.

Sébé