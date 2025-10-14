GO : Pouye part en France proteger son magot

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Idrissa Seck disait qu’on n’entend les bandits se chamailler, qu’au moment du partage du butin. Ou alors, quand tout le monde cherche à fuir pour profiter du magot caché.

4 mois ? Six mois ? Ça fait en tout cas un bail que Ibrahima Pouye, le chroniqueur un peu lunatique de Sen TV a disparu des écrans. . Une absence soudaine qui suscite interrogations et rumeurs. Que se passe t’il ? Pourquoi prendre la poudre d’escampette, comme cela semble de mode chez beaucoup de gars de BBY ?

Pour certains de ses amis politiciens en tout cas, il n’y a pas à chercher de midi à 14 h. Si vous savez ce que sont devenus des copains comme Abdou Nguer, vous êtes prêt de trouver réponse à votre question.

Sébé