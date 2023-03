GO : Présidentielle 2024, « Mbaye ya niou doy!’’

Quand il était jeune, ses copains de quartier devaient l’appeler » khérou diouli kay « . Et plus tard, au Prytanée militaire de Bango : « durum lapis » ou pierre dure en latin.

C’est que le très diplomate Serigne Mbaye Thiam sait beaucoup encaisser et ne s’énerve presque jamais. Il suit ses plans à la lettre, et possède l’art de patienter, pour devenir aujourd’hui le détenteur du record de longévité au sein de tous les gouvernements de Big Mack, en bon adepte du » Ni oui, ni non, ni peut-être. »

Cela ne l’empêche évidemment pas de penser devenir un jour l’héritier d’Ousmane Tanor Dieng. Mais pour ne pas froisser Badiane Ami, la secrétaire générale intérimaire et permanente du Ps, Seugn’ Mbaye cache son jeu, et s’entraîne dans la case sacrée des désintéressés.

Que va t’il faire en attendant que le Ciel se couche à Louga, alors que le Parti socialiste traverse une crise profonde à l’approche de la présidentielle de 2024 ?

Personne ne sait pour le moment mais Mbaye a sa propre idée là-dessus et ne la dit à personne pour l’instant. Ok. Mais comment voit-il alors le troisième mandat évoqué de Big Mack, sachant qu’il a vigoureusement combattu la troisième candidature d’Abdoulaye Wade ?

À cette question délicate, voici sa réponse. A peu près : » Temps boy ba légui, je n’ai pas changé. A part quelques réajustements nécessaires…dans mes projets.

Et maintenant ?

» Mais…C’est presque toujours la même chose ! Je suis resté le même. Et les convictions que j’avais il y a dix ans, sont encore intactes. Je vous jure !

Mais bon…. khame nguène rek ….Je suis aujourd’hui un homme d’État, membre d’un gouvernement et d’une coalition. Donc pour certaines questions politiques majeures, je dois d’abord discuter avec mon parti avant de les porter sur la place publique. Vous comprenez ? « Dieuli nguène ? »

Bien sûr, Thiam Baylo, on comprend. « Khame na niou bou baakhe, kaay ! D’ailleurs la chanson ne dit-elle pas » Mbaye yaa niou dooy, do sène morome ?

Sébé