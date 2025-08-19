Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
IMG 20250704 WA0039

GO : Que sont devenues nos grandes gueules ?

19 août 2025 Décryptage

Quand on défie la justice à tout bout de champ, quand on ne croit qu’en l’omnipuissance de l’argent et du pouvoir, on commet parfois de grossières erreurs.

Des erreurs qui, sans crier gare, peuvent tomber sur vous comme des eteignoirs, ou des stalactites, qui chuent du sommet de l’Etat, sans le moindre murmure.

Après leurs multiples bravades devant le régime,et le procureur de la République, que sont devenues aujourd’hui certaines grandes gueules comme Abdou Nguer, Paa Keita le flic radié, Bachir Fofana…?

Ils continuent toujours d’exister, bien sûr.Mais quant à consacrer leurs efforts à dérailler et à charger le régime, comme ils le faisaient naguère, cest fini maintenant. Fini, ! Kaput! Verbotten! comme disent les allemands. Ils en sont d’ailleurs incapables, presque arrivés à oublier le mécanisme..

Désormais, tout le monde fait gaffe. Et si vous ne me croyez pas demandez simplement à des specimen comme Ameth Suzanne Camara ou Abdou. NGuer, et vous saurez que « Tonton Oussou Borom Chine ak Turki ndiarem », moo lèène gueuneu téquèkou. »


Sébé

Tags

Vérifier aussi

chronique

Chronique du lundi : Le comparatisme (Par El Hadj Amadou Fall)

Si le comparatisme est une méthode bien appréciée en sciences humaines, notamment en histoire, il …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved