GO : Que sont devenues nos grandes gueules ?

Que sont devenues nos grandes gueules ?

Quand on défie la justice à tout bout de champ, quand on ne croit qu’en l’omnipuissance de l’argent et du pouvoir, on commet parfois de grossières erreurs.

Des erreurs qui, sans crier gare, peuvent tomber sur vous comme des eteignoirs, ou des stalactites, qui chuent du sommet de l’Etat, sans le moindre murmure.

Après leurs multiples bravades devant le régime,et le procureur de la République, que sont devenues aujourd’hui certaines grandes gueules comme Abdou Nguer, Paa Keita le flic radié, Bachir Fofana…?

Ils continuent toujours d’exister, bien sûr.Mais quant à consacrer leurs efforts à dérailler et à charger le régime, comme ils le faisaient naguère, cest fini maintenant. Fini, ! Kaput! Verbotten! comme disent les allemands. Ils en sont d’ailleurs incapables, presque arrivés à oublier le mécanisme..

Désormais, tout le monde fait gaffe. Et si vous ne me croyez pas demandez simplement à des specimen comme Ameth Suzanne Camara ou Abdou. NGuer, et vous saurez que « Tonton Oussou Borom Chine ak Turki ndiarem », moo lèène gueuneu téquèkou. »

Sébé