GO : Qui est Ami Samake ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les Sénégalais ont beaucoup changé. Au début, quand on s’en prend à l’un deux, les autres se levent comme un seul homme et font bloc pour le défendre.

Maintenant, c’est du passé. C’est presque le contraire. Surtout chez les femmes. Quand elles sont incapables de parler de quelqu’un, elles se debrouillent quand même pour placer quelques mots, quitte à sortir des platitudes, dès qu’on les apostrophe:

» Kane, Ami Samaké ? Maa ko khame ba diékhal ko »: »c’est l’ancienne directrice de la Case des Tout-petits sous le régime de Me Abdoulaye Wade, une figure du Parti démocratique sénégalais.

Elle a été arrêtée, déférée devant le procureur financier, puis remise en liberté il y a quelques jours, dans l’attente de nouvelles auditions.

» Ndeyassaane. Waa Louga lagnou. Ses parents (Feue sa mère, la députée Rokhaya Seye, et le professeur Samaké, son père, se sont connus là-bas. Aye nite you bakhe la niou. Même Ami Yaram leu. Yal nako Yallah sammeu ( quand elle en aura fini avec la Sentif, bien sûr)

Sébé