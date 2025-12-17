GO: Restez chez vous !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ça ne vous rappelle rien, ce cri de guerre, cet ordre formel intimé par l’Etat, en 2021 ? Cela ne date pourtant pas de si longtemps.

C’était juste le 5 Janvier 2021, quand le Covid 19 frappait à nos portes. Faute de pouvoir mettre la main sur tous les Sénégalais, le gouvernement avait alors lancé une vaste campagne de sensibilisation contre les sorties inutiles, car le corona commençait à faire de très nombreuses victimes.

Comment faire dans cette urgence effrayante ? On demanda alors aux populations ( surtout aux personnes du troisième âge), de rester chez elles, et surtout d’éviter de frayer avec les petits enfants susceptibles de ramener innocemment le corona à la maison.

Après cette période de dissuasion massive? Des dizaines de morts qui s’enregistraient chaque jour dans les hôpitaux, et un nombre au moins deux fois supérieur à l’intérieur du pays.

En somme, la situation était bien pire à l’intérieur du Sénégal.

Maintenant les services de santé n’attendâient plus qu’on vienne les chercher, ils faisaient eux-mêmes des descentes régulières dans les domiciles pour parer au plus urgent et ramasser les morts. La situation etait devenue grave, très grave même : on avait atteint le cap des mille morts par jour, malgré les dénégations.

Sébé