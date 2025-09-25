GO : Rire jaune ? Maintenant, ça va être facile, pour tout le monde

Partager Facebook

Cette expression qui peut prêter a confusion, veut simple dire : rire de manière forcée et dissimulatrice, souvent pour cacher un mécontentement, ou une gêne. L’expression date du XVIIIe siècle, quand les gens souffrant de problèmes hépatiques (donc avec le teint jauni par la maladie), se forçaient à rire.

Maintenant, avec la reddition des comptes, ce sera plus facile. Beaucoup de gens insoupçonnés désormais riront jaune, because les petits tours incessants devant monsieur le juge, qui népargnent même plus les journalistes jadis craints, pour leur puissance à nuire.

Sébé