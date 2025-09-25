Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
rire jaune 1024x668 1

GO : Rire jaune ? Maintenant, ça va être facile, pour tout le monde

25 septembre 2025 Décryptage

Cette expression qui peut prêter a confusion, veut simple dire : rire de manière forcée et dissimulatrice, souvent pour cacher un mécontentement, ou une gêne. L’expression date du XVIIIe siècle, quand les gens souffrant de problèmes hépatiques (donc avec le teint jauni par la maladie), se forçaient à rire.
Maintenant, avec la reddition des comptes, ce sera plus facile. Beaucoup de gens insoupçonnés désormais riront jaune, because les petits tours incessants devant monsieur le juge, qui népargnent même plus les journalistes jadis craints, pour leur puissance à nuire.


Sébé

Tags

Vérifier aussi

Capture decran 2025 09 18 072006

GO : Pas Akon, c’est Madame qui veut le divorce

D’habitude, à un certain moment de vie conjugale, c’est l’homme qui en a ras le …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved