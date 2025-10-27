GO : Tous les Sénégalais aiment Sonko.

Partager Facebook

Il y a quelques jours, quand le président du Pastef s’était inscrit aux abonnés absents, c’est tout le pays qui bruissait de rumeur.

On a évoqué tout et rien à la fois pour trouver une explication logique à cette soudaine disparition

Même Big Mack, était de la partie. De même que la presse » apériste « , et ses conducteurs-satellites, qui se posaient des questions sur cette absence bizarre, tout en avançant des hypothèses, les plus barbelées.

Pour certains, le leader du Pastef devait être en bisbilles avec Boy Bass le Grand chef,pour d’autres ( assez nièmé Yallah comme la presse genre » Abdou Nguerr » ou Bachir Fofana, « ,) Sonko devrait être malade

Ce sont ces derniers qui auront raison, et qui verront que le 8 novembre prochain, ils avaient bien raison de s’inquiéter pour la suite.

Sébé