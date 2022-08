GO : « Ttassiong » aux députés !

Haannn. Avec la victoire de la coalition Yewwi Askan Wii (contestée par ses amis de Benno mais acceptée par l’ensemble de l’opposition, y compris les ennemis proches comme Aar Sénégal), il faudra désormais faire gaffe. Vous croyez que je parle à qui ? Aux sénégalais moyens. Aux bodio-bodios ? Mouk.

Je m’adresse plutôt aux hommes de Big Mack. Pour leur demander de faire attention, de comprendre des maintenant des tas de choses. D’abord le sens qu’ils donnent au vote des Sénégalais. Ce que ces derniers ont voulu leur montrer par leur vote ? « Wassine wala dem toll »

Traduisez la nécessité d’avoir d’urgence de vrais parlementaires et non des grandes gueules, des mousquetaires et des agonisants au trône de l’Hémicycle.

S’ils le savent tout de suite, tant mieux. S’ils ne le savent pas, qu’ils se rappellent au moins que ce sont ces députés qui règlent l’horloge Sénégal. Ce sont nos vrais grands électeurs car ils connaissent le plus grand nombre de militants des partis, et c’est avec leur propre fric, que ces derniers règlent les problèmes les plus importants.

Sébé