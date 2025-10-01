GO : Un « mara »doit limiter ses sorties, Ya Sérigne Oumar!

Partager Facebook

Il a des tonnes d’amis, Serigne Cheikh Oumar Diagne, mais des conteneurs d’adversaires et d’ennemis, aussi.

Les principales raisons à cela résident dans le choix des thèmes qu’il aime aborder , mais aussi dans le discours, parfois peu diplomate. Les conférences de Serigne Cheikh Oumar boycottent souvent le sens de la mesure, tandis que ses interviews dans la presse nourrissent souvent des sources de polémique.

Et rien que pour ça, il se devrait de faire moins ami-ami avec la presse, puisque chaque fois ça lui retombe dessus, avec des tas de polémique stérile.

Mais pourra t’il facilement s’en passer ? On peut en douter. Car, pas pas plus tard qu’avant hiér, il est venu nous apprendre que le ministre Ousmane Diagne ne s’entendait pas trop bien avec le P.M Sonko, comme si cela devait nous intéresser au premier chef !

Sébé