Go : un président aussi doit savoir fermer ça G…

En octobre dernier, quand il déclarait que la caricature pouvait traiter de tout, même de la religion, Emmanuel Macron, le petit français ne savait pas que cela lui allait attirer de gros ennuis. Il n’avait pas tenu compte des sensibilités des uns et des autres. Depuis maintenant une semaine, des manifestations moches sont organisées au Pakistan pour dénoncer ses propos, mais surtout condamner ce petit chef d’État français qui ne comprend rien à la géopolitique et qui cherche tout temps à faire à ses concitoyens. Ainsi, après des véhicules brûlés et des immeubles balafrés, les manifestations s’en prennent maintenant aux forces de l’ordre qui ont tué trois d’entre. Ils en ont fait des otages et attendent le moment opportun pour s’en servir comme monnaie d’échange. Ces manifestations en puissance ne sont pourtant pas des terroristes comme on aurait tendance à les traiter ici. Ce sont de simples musulmans atteints dans leur foi et qui cherchent à faire comprendre à l’occident que s’il pouvait s’amuser de tout, ce serait quand même en dehors de la religion musulmane au top du sacré. Les européens comprendront-ils pas que ce mot sacré n’a pas la même signification pour eux ? En tout cas, il devait se garder d’être aussi légers dans leurs propos quand ils tiennent comptent de la sensibilité des autres. S’ils ne le comprennent pas, des tas de massacres les attendront toujours au moindre coin du bord.

CEBE