GO : Vous pouvez sortir vos preuves, Monsieur le Ministre Moustapha Sarré ?

L’ancien ministre de l’Économie et des Finances, Moustapha Ba, a été tué en France, a maladroitement annoncé Moustapha Sarré, le porte-parole du gouvernement sénégalais. Et avec une légèreté inouïe, comme vous pouvez vous rendre compte : « Ils ont menti sur les chiffres, ils ont menti au peuple sénégalais et aux partenaires.

Lors de sa rencontre avec le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, Moustapha Ba leur a révélé que les chiffres n’étaient pas exacts. Nous devons élucider les circonstances de sa mort, car il a été tué dans des conditions troubles », a déclaré le porte-parole Sarré, lors d’une activité de son parti, la semaine dernière…

Mais outre qu’il n’appartient pas à un porte-parole de prendre des initiatives ou de faire des commentaires personnels qui engagent son parti, il apparaît de plus en plus que dans ses nouvelles fonctions Moustapha Sarré n’est pas « the right man in the right place. » Un peu épidémique dans ses réactions, M le ministre commet de nombreux impairs déjà perceptibles quand il défendait le Pastef dans des débats à la radio et à la télé, sans compter des sorties personnelles malheureuses en public « teel maradiiakh » qui font penser que « Prési Djo Ballard » et le Pastef, ne sont pas trop regardants dans leur choix, ou alors, se sont gourés dans le casting car manifestement, ils auraient du laisser au ministre Sarré, le soin de continuer à diriger son école du parti…

C’est un cadre incontesté et émérite de son parti. Mais s’il ne veut pas ressembler à Malick Sall, l’ancien ministre de la justice, il devrait jeter l’éponge pour un autre poste et éviter de trop parler en public. L’éloquence ? C’est pas son truc, et » khana lègui », il doit le savoir.

Sébé