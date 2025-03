Gorgui Massamba Boye(JPS/Mbao): »La jeunesse a la responsabilité de l’avenir du Sénégal… »

La Jeunesse Patriotique Sénégal(JPS) a initié,ce week-end,une Journée de réflexion axé sur le thème: »Le Parti Pastef: une vision d’avenir pour le Sénégal ». Cette rencontre a été mise à profit par les partisans du régime en place pour souligner les hauts faits d’arme de cette formation politique. Sous la houlette de M.Gorgui Massamba Boye,Conseiller technique du Directeur Général du 3FPT,les participants aux débats ont exhorté les jeunes sénégalais a être de vrais acteurs du changement enclenché par le duo Diomaye-

Sonko: »Dans le paysage politique sénégalais, le Parti Pastef se distingue par son engagement inébranlable envers le peuple et sa volonté de refondation. Cette journée de réflexion est alors l’occasion de metttre en lumière les idéaux qui guident notre parti et son rôle fondamental dans la transformation du pays », s’est expliqué M. Boye qui avait à ses côtés le DG du 3FP, Babo Amadou Ba, et M. Amadou Moustapha Ndieck Sarré, Ministre de la Formation Professionnelle.

Pour lui,le parti Pastef repose sur des principes solides basés sur le sacrifice et l’engagement de ses militants. Il a également souligné sa résilience face aux défis passés qui est, selon lui, le fruit d’un effort collectif où

chaque militant, qu’il soit ancien ou nouveau, joue un rôle primordial dans cette dynamique: »

Nous travaillons pour le peuple sans rien attendre en retour », a-t-il dit tout en rappelant,ainsi, l’essence même de l’idéologie pastefienne.

Gorgui Massamba Boye est d’avis que ce dévouement se manifeste à travers des actions concrètes où les militants s’efforcent de promouvoir des valeurs de civisme,de citoyenneté, d’intégrité et d’éthique: »Loin des controverses,le Parti Pastef forme ses membres pour qu’ils deviennent des modèles engagés, animés par l’unique désir de servir la nation », a-t-il déclaré. Il termine son. speech en soulignant un autre point important évoqué qu’est le rôle central de la jeunesse dans la mission du Parti. »La jeunesse a la responsabilité de l’avenir du Sénégal », a-t-il déclaré, soulignant,tout de même, le potentiel énorme que représente cette génération pour impulser le changement. A l’en croire, le Parti Pastef encourage les jeunes à s’impliquer activement,à porter les valeurs phares du Parti et à contribuer à un avenir meilleur. Une approche jugée proactive qui vise à renforcer l’engagement des jeunes au sein du Parti, en les incitant à devenir des acteurs clés dans la construction d’un Sénégal renouvelé. Le message de Gorgui Massamba Boye est alors clair: le Parti Pastef doit continuer à avancer ensemble,uni par une vision commune où chaque militant a un rôle à jouer dans cette quête de transformation politique et sociale: »Le Parti Pastef, avec son idéologie centrée sur le peuple,s’engage à bâtir un avenir où les valeurs d’intégrité et de transparence prévalent.

Dans cette dynamique collective, l’espoir d’un Sénégal meilleur prend forme, renforcé par l’engagement indéfectible de tous ses membres ».