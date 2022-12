Gouvernement d’AMADOU BA: Une motion de censure vouée à l’échec

C’est aujourd’hui que l’Assemblée nationale examine la motion de censure déposée par les députés de l’opposition. Il s’agit d’un vote de défiance destiné à forcer le gouvernement à la démission en vertu des dispositions de l’article 86 de la Constitution. Cette demande, recevable en la forme, n’a cependant aucune chance d’aboutir, dans le contexte actuel. Car, pour qu’elle prospère, il faudrait qu’une majorité absolue de députés vote en sa faveur. Ce qui est presqu’impossible. Car, l’opposition est actuellement relativement minoritaire et vient d’être ainsi privée de deux députés du Pur. Or, il est hypothétique de penser compter sur les députés de la majorité pour faire aboutir le projet même si Aminata Touré n’est plus dans le camp du pouvoir. Certains députés non-alignés ne sont pas aussi en phase avec l’opposition.

En clair, on se demande comment l’opposition peut avoir une majorité absolue et faire voter cette motion de censure ? Il n’est pas superflu également de rappeler que de 1990 à 2000, les trois motions de censure déposées n’ont pas abouties. Et ce sera probablement le cas pour celle-ci. Maintenant, on peut se demander quel le motif pour lequel une opposition aussi avisée que celle de Yewwi Askan wi a opté pour une démarche quasi-perdue d’avance ? Il va de soi que la réponse peut être trouvée justement dans la bataille de communication politique que les deux camps se livrent.

En effet, il ne fait l’objet d’aucun doute que l’opposition, par cette motion de censure, a ainsi réussi à allumer un contre-feu, un écran de fumée pour anéantir, en partie, les effets communicationnels de la Déclaration de politique générale d’Amadou Bâ. Il va de soi que l’opposition n’a pas souhaité voir les autorités actuelles engranger des dividendes politiques d’une déclaration dont l’objet est justement de mettre l’accent sur le côté positif du bilan de Macky mais également de dégager des perspectives qui peuvent, pour certains, paraître intéressantes.

Ainsi, la motion de censure vient donner un certain poids communicationnel à une opposition qui se replace au cœur d’un débat politique qu’elle veut toujours contrôler aussi bien sur les réseaux sociaux que sur la place publique. Car, le souhait de Sonko, de Khalifa, de Déthié et des autres, c’est que les sénégalais ne mettent l’accent que les aspects négatifs du bilan de Macky, et c’est de bonne guerre. Car, nous ne voyons pas l’intérêt de pousser à la démission un gouvernement qui vient à peine d’être installé, il y a trois mois. C’est une démarche purement politicienne car elle n’obéit pas forcément à des raisons objectives d’incapacité de ce dernier ou de fautes graves commises par certains de ses membres, entre autres griefs qui peuvent être retenus.

En clair, il est bon parfois que l’opposition évite justement les débats qui peuvent s’avérer inutiles pour les populations.

Assane Samb