Grand « Sargal » : Zahra Iyane Thiam Diop honorée par les des commerçants de Dakar et réclament son retour

Le retour de Zahra Iyane Thiam dans le gouvernement de Macky Sall est une demande générale de l’association des commerçants de Dakar. Constitué au nombre de 116 , ces derniers ont organisé un grand « Sargal » en l’honneur de l’ancienne ministre de la microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, afin de dévoiler les satisfaction à son endroit aprés 3 ans passés à la tête de ce ministère. Des délégués des différents marchés de Dakar demandent son retour.

Les commerçants de Dakar ont manifesté, ce Mardi leur souhait de voir Zahra Iyane Thiam faire son retour dans le gouvernement. Face à la presse, Gorgui Diop délégué du marché Tilène et qui a parlé au nom du département de Dakar est revenu sur les nombreux actes posés par l’ancienne ministre. Selon lui lorsque Zahra Iyane Thiam démarrait ce processus d’accompagnement des marchés de la région de Dakar il y a deux ans de cela, elle avait trouvé des commerçants désorganisés et très informels » mais aujourd’hui grâce à elle, nous nous sommes organisés. Nous pouvons dire que notre formalisation découle de sa vision signale-t-il. Et d’ajouter que le Président de la République devrait être informé de cela. Nous n’exigeons rien du tout, mais tout ce que nous voulons c’est qu’on la laisse continuer ce travail relatif à la formalisation des commerçantes et commerçants de la région de Dakar », a-t-il lancé. Pour le porte parole des commerçants du Département de Pikine, Mbaye Sylla du marché Thiaroye Gare, « 99 % des commerçants ne se rappelle pas avoir reçu un tel accompagnement venant de l’État. C’est la seule qui a effectué de telles prouesses pour accompagner les commerçants de Dakar.

Zahra Iyane Thiam Diop a magnifié ce geste des 116 délégués des marchés de Dakar. Selon l’ancienne ministre, durant son magistère on lui avait confié des consignes et les moyens pour ces réalisations. Et c’est le Président de la République qui l’avait confié cette tâche. Quand il m’a donné ce poste en toute confiance, il m’a suggéré de repérer les secteurs vulnérables, afin que les personnes qui ont besoin d’aide, qu’ils soient dans les marchés ou dans d’autres structures puissent bénéficier de soutien à travers les fonds qui viennent de l’État », a-t-elle tenu à expliquer. «

Une mission que la ministre a tenu à réussir et qui a poussé les représentants des marchés à lancer un plaidoyer pour qu’elle puisse continuer de travailler avec eux. « On m’a confié ce travail que j’ai accompli avec ce qui m’a été donné et les bénéficiaires sont conscients de cela. Ces derniers se sont montrés reconnaissants envers moi, je ne peux que leur dire merci. À ces remerciements, j’associe le Président de la République parce que si ce n’était pas lui, aujourd’hui on n’aurait pas accompli tout ceci », a-t-elle conclu.