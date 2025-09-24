Greenpeace alerte : L’hexane, un solvant toxique dans vos assiettes

Partager Facebook

Après plusieurs mois d’enquête, Greenpeace révèle dans un rapport inédit comment nos aliments sont contaminés à l’hexane, un solvant dérivé du pétrole utilisé par les géants de l’agro-industrie pour fabriquer des huiles végétales et des produits destinés à l’alimentation animale. Des tests réalisés en laboratoire universitaire et indépendant et commandités par Greenpeace, ont révélé la présence de résidus d’hexane, dans de nombreuses huiles végétales, mais aussi dans des aliments du quotidien issus des animaux comme le beurre, le lait – dont le lait infantile – ou le poulet. Les risques pour la santé publique sont majeurs. Découvrez ici ce scandale bien dissimulé.

Une nouvelle enquête de Greenpeace se penche sur l’hexae, ce solvant toxique qui envahit nos assiettes et dont « les risques pour la santé publique sont majeurs ». Greenpeace prévoit déjà un « scandale sanitaire ». Dans une enquête de plusieurs mois publiée ce 22 septembre, l’ONG a constaté une contamination à l’hexane dans « près de deux tiers des produits » qu’elle a testés. Et ces produits sont bien connus : le lait Lactel, l’huile Lesieur, le lait infantile Blédina ou Gallia, le beurre des marques Paysan Breton, Président ou Elle & Vire…

L’hexane, un pétrole invisible ?

Les hexanes sont « un mélange d’hydrocarbures dérivés du pétrole » utilisé dans les industries du meuble, du textile, de la beauté et de l’agroalimentaire, explique Libération. C’est un liquide « incolore, bon marché et recyclable » qui permet d’extraire l’huile végétale des graines de colza, de tournesol ou de soja. On le retrouve donc dans de nombreux produits dérivés de ces graines : margarine, beurre de cacao, produits protéinés au soja, farines végétales, lait infantile, des aliments à base de céréales pour les jeunes enfants mais aussi dans l’alimentation qui permet de nourrir le bétail.

Ces aliments contiendraient des résidus d’hexane en quantités infimes, rapporte la thèse. D’autant que l’Union Européenne en a autorisé l’utilisation en 2009, en respectant toutefois une limite maximale (1 mg/kg pour les huiles, par exemple). « Bien qu’il soit issu de ressources non renouvelables et qu’il soit toxique pour l’environnement et la santé humaine, [l’hexane] est encore largement utilisé dans la production des huiles de graines les plus consommées au monde, telles que les huiles de soja, de colza et de tournesol », explique Christian Cravotto dans son étude de 2022 parue dans Foods.

Quels sont les risques pour la santé ?

L’hexane n’a pas à être déclaré sur l’étiquette des emballages alimentaires, précise le scientifique italien de 26 ans. Pourtant, ce solvant « entre dans la composition de certains carburants » et était « traditionnellement utilisé dans l’industrie pétrolière depuis les années 1930 ». Il serait neurotoxique pour l’homme en cas de fortes expositions, causant notamment des faiblesses et paralysies musculaires. « Il a été identifié comme cause de maladies professionnelles chez des ouvriers en France en 1973 » écrit le chimiste turinois, qui s’inquiète également de son effet sur le système reproductif féminin et masculin et recommande aux femmes enceintes de privilégier l’huile d’olive aux autres huiles.

« Plusieurs études ont démontré la présence de son métabolite toxique, le 2,5-HD, dans les urines pas seulement des travailleurs exposés professionnellement mais aussi de la population générale ». Greenpeace le décrit dans son enquête comme un potentiel perturbateur endocrinien, « toxique pour le système nerveux, (…) classé comme substance cancérogène, mutagène, reprotoxique par l’Agence européenne des produits chimiques ».

Des avertissements depuis plusieurs années

Déjà en 2022, le chimiste italien Christian Cravotto évoquait les dangers de ce solvant dans ses publications en ligne. « L’hexane est largement utilisé dans l’industrie alimentaire pour l’extraction d’huiles végétales, de graisses, d’arômes, de parfums ou de colorants », alertait le chercheur.

En octobre 2024, c’était au tour de Libération de dévoiler son enquête sur l’hexane. Reprenant la thèse achevée par Christian Cravotto sur les bancs de l’université d’Avignon, le journal décrivait ce dérivé du pétrole présent dans notre huile, nos lait infantiles, et nos produits au soja, entre autres.

Désormais, c’est donc Greenpeace qui demande l’interdiction de l’utilisation de l’hexane comme solvant d’extraction, que les produits finaux soient à destination des êtres humains ou des animaux d’élevage, mais aussi l’interdiction d’en importer et l’étiquetage obligatoire.

En effet, l’hexane étant considéré comme un “auxiliaire technologique”, il n’est pas mentionné dans la liste des ingrédients sur l’étiquette de vos produits. Greenpeace ajoute que ce solvant toxique, s’il était écarté, engendreraient des rendements moins élevés pour les géant de l’agro-industriel comme Avril (qui détient Lesieur et Puget).

« Nous sommes à l’aube d’un scandale de santé publique »

Sans attendre, les experts de l’Autorité européenne de sécurité des aliments ont assuré qu' »une réévaluation de la sécurité de l’hexane était nécessaire ». À terme – et Christian Cravotto travaillait déjà sur les remplaçants potentiels de l’hexane – le secteur agroalimentaire devrait recourir à d’autres mélanges plus purs, plus « verts ».

Le produit est présent dans le lait Lactel, l’huile Lesieur, le lait infantile Blédina ou Gallia, le beurre des marques Paysan Breton, Président ou Elle & Vire…

Le député du Loiret Richard Ramos (MoDem) s’est aussi fait entendre en octobre 2024. Il demandait d’installer une taxe sur les producteurs et vendeurs d’hexane, comme Total et Shell, ainsi qu’une étude pour mesurer la contamination de la population française, d’après Franceinfo.

« Nous sommes à l’aube d’un scandale de santé publique de la plus haute gravité », estime Richard Ramos, qui se battait déjà il y a quelques années contre les nitrites dans la charcuterie.