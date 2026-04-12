Grogne sociale : Le Front Syndical déterminé à poursuivre le combat et annonce une générale le 11 mai

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Le 8 Avril dernier, le Front Syndical pour la Défense du Travail (FSDT) avait organisé une marche en vue de dénoncer les difficultés que traversent les différents secteurs. Des syndicats, des enseignants, bref chacun y avait pris part pour exprimer sa déception dans le cadre de la gestion du pays. Dans un communiqué rendu public, le FSDT s’est félicité de la démonstration de force historique de la marche qui a eu une résonance nationale et internationale de par sa couverture médiatique de premier plan. Selon la note, il existe bien « une «grogne sociale généralisée telle que relayée par les médias dont Rfi. Il déplore les incidents relevés concernant l’extirpation de quelques pancartes hostiles au Premier ministre, en marge du cortège. »

Selon le communiqué le FSDT réaffirme son ouverture au dialogue dans un esprit constructif, mais aussi « sa détermination sans faille à défendre les droits des travailleurs opprimés et brimés. Il lance un appel direct à la plus haute autorité de l’État pour une meilleure prise en compte des problèmes majeurs du monde du travail. Et de rappeler que « le délai de son préavis de grève étant désormais expiré et les engagements du Pacte non tenus. Et face à cette situation, le FSDT prend ses responsabilités pour continuer le combat dans l’unité. » D’ailleurs ils ont prévu de durcir le ton par une grève générale le 11 mai prochain.