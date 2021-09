Gros popotin en 7 jours: Le business des fesses aux Almadies

Le business des grosses fesses en sept jours qu’entretenait l’Ivoirienne Alexis Kanté était florissant.

La “chirurgienne esthétique” avait pris un appartement meublé, loué à cent mille (100.000) F CFA par jour aux Almadies, lequel lui servait de « clinique ». L’argent coulait tellement à flots que son époux lui servait de comptable.

Pour les opération, elles étaient tarifées anisi: la rhinoplastie au fil est facturée à 420.000 Fcfa ; l’augmentation et le remodelage des lèvres entre 40 et 70.000 Fcfa ; le lifting au fil entre 100 et 150.000 Fcfa ; l’augmentation du fessier : 50.000 Fcfa par injection avec deux injections au minimum pour chaque cliente ; les injections amincissantes à base de café : 25.00 Fcfa par dose.

Pour les différentes opérations, Alexia Kanté qui n’a fait aucune étude dans ce domaine, utilisait de l’acide hyaluronique, des injections à base de café n brûlant la graisse du ventre, du dos…

Elle a confié que beaucoup de Sénégalaises l’ont contactée, via les réseaux sociaux, pour grossir leurs fesses. « C’est pourquoi je suis venue une deuxième fois à Dakar. C’est une fois au commissariat que j’ai compris que mes activités étaient interdites car ce n’est pas le cas en Côte d’Ivoire », a-t-elle déclaré. Alexia Kanté tient son salon dénommé « Amza Beauty à Cocody.