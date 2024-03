GUÉDIAWAYE, PIKINE: Benno Bokk Yaakar mord la poussière 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les républicains ont mal dans la banlieue . Des apéristes qui auront du mal à trouver le sommeil. Les départements de Pikine comme celui de Guédiawaye n’ont pas résisté au « vent du changement », insufflé par « Diomaye Faye ».

Dans le département de Guédiawaye, la coalition Diomaye a procédé à une razzia électorale. La coalition Benno bokk yaakar est terrassée par Diomaye Faye qui a remporté tous les centres. A Djiddah Thiaroye Kao, tous les bureaux sont remportés par Bassirou Diomaye Faye.

Publicités

Un centre Pilote comme celui de Darraji c’est Diomaye qui arrive en tete. Puis Amadou Ba et le Pur. Le maire Modou Gueye, le maire de Pikine Abdoulaye Timbo et Pape Guorgui Ndong ont été battus à plate couture. Jadis bastion apériste, les républicains semblent avoir perdu la tête ne sachant pas à quel saint se vouer. C’est le cas dans la commune de Diamageune Sicap Mbao, Dalifort, Pikine Est, Pikine ouest, Yeumbeul etc. plusieurs centres qui n’ont pas résisté à ce vent de changement.

Même constat dans le département de Guédiawaye qui compte près de 5 commune. Golf sud, Wakhinane nimzatt, Ndiarem Limamoulaye, Gounass et Sahm notaire. Toutes ces communes ont été perdues par Benno bokk yaakar. Des écarts loin d’être comblés à cause des chiffres.

Dans la proche banlieue, à Grand Yoff, les populations ont jeté leur dévolu sur Diomaye. Partout, ce dernier y compte des adeptes. Une bérézina électorale, raflant tout sur son passage.

Les jeunes jubilent et font la fête

Dans les rues de la banlieue, au moment où les premières tendances des résultats tombaient, des jeunes ont inondés les rues de la banlieue pour faire la fête. Des klaxons des véhicules, des jeunes avec leur torche, sifflet à la bouche ont crié victoire. « diomaye », « diomaye » scandiaent-ils. Des femmes en usant de leurS ustensiles de cuisines, en un clin d’œil, les rues étaient inondées de monde pour savourer « leur victoire. »