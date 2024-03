Guediawaye: Yaya Ba quitte le Cojer départemental 

Partager Facebook

A la tête de la convention des jeunesses républicaines (Cojer) du département depuis sa création en 2010, Yaya Ba décide de se retirer de la coordination de la structure. Une décision mûrement réfléchi selon ces dire, néanmoins il demeure un militant de l’APR et un fidèle compagnon du Macky Sall dont il dit être à l’écoute de ses orientations.

C’est à travers un communiqué que le coordonnateur de la convention des jeunesses républicaines (Cojer) du département de Guédiawaye et de la commune de Wakhinane Nimzatt depuis sa création, Yaya Ba a fait l’annonce de sa démission du regroupement de la jeunesse républicain. » après mûre réflexion j’ai décidé de démissionner à la tête de la COJER du département de Guediawaye et de la commune de Wakhinane Nimzatt. », lit on dans la note qui nous est parvenu.

Remerciant entre autres ces collaborateurs notamment la jeunesse de la coalition BBY du département l’a toujours accompagné et soutenu, Mr Ba se dit reconnaissant envers ces camarades de parti: » Je manifeste ma reconnaissance aux coordonnateurs Nationaux de la COJER : à mes camarades Abdou Mbow, ma sœur Thérèse Faye, et à mon jeune frère, le très courageux et dynamique Moussa Sow pour leur confiance et leur accompagnement. » a t’il souligné

Cependant, se retirant de la coordination de la COJER, Yaya Ba dit demeure un militant de l’APR et un fidèle compagnon du président Macky Sall. Et reste à l’écoute exclusive du Président et de ses orientations.

Rosita Mendy