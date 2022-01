(FILES) This file photo taken on October 12, 2020 shows Guinea President Alpha Conde addressing his supporters during a campaign rally in Kissidougou. Guinea's Constitutional Court on November 7, 2020 declared incumbent Alpha Conde had been reelected for a controversial third term as president at the age of 82. At 59.5 percent, Conde's support was above the absolute majority needed to win, judges found, throwing out challenges to the October 18 ballot held after a new constitution bypassed a two-term presidential limit and was followed by violence the opposition says has claimed 46 lives. / AFP / CAROL VALADE

Guinée : Le Colonel Mamady Doumbouya autorise Alpha Condé à partir à l’étranger Après rumeurs sur l’état de santé dégradante de Alpha Condé , c’est finalement confirmé, le président guinéen déchu, Alpha Condé, a des soucis de santé. Ce qui a poussé le colonel Mamady Doumbouya et le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), a autorisé l’ancien président à se rendre à l’étranger pour une visite médicale qui ne peut dépasser un mois, sauf avis des médecins. Selon le communiqué du CNRD publié, vendredi soir, cette autorisation de voyager est rendue possible grâce à l’engagement de la CEDEAO, qui aurait promis de ramener Alpha Condé en Guinée après ses contrôles médicaux. En parallèle, Fatoumata Yarie Soumah, ministre de la justice a été limogée. Selon plusieurs médias guinéens elle a été remplacée par son secrétaire général Moriba Alain Koné. Quelques heures plus tôt, la désormais ancienne ministre de la justice avait recadré le ministre secrétaire général de la présidence de la République. M. Condé, à la tête du pays pendant près de onze ans, a été mis au secret pendant douze semaines, jusqu’à ce que la junte l’autorise à résider chez son épouse, dans la banlieue de Conakry. Le pouvoir n’avait pas précisé si ce séjour était assorti de restrictions, mais, selon la presse, il est en résidence surveillée. Articles similaires Partager Facebook

