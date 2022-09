Guy n’est plus conseiller à la mairie de Dakar

Guy Marius Sagna renonce à son poste de conseiller technique chargé des affaires sociales et de la réinsertion à la marie de la ville Dakar. Le député a remis une lettre de démission à Barthélémy Dias, maire de la ville de Dakar. Dans un post publié sur sa page Facebook, l’activiste de Frapp révèle qu’il a mis fin à ses fonctions de conseiller technique chargé des affaires sociales et de la réinsertion. « Je vous informe que j’ai déposé la semaine passée sur la table du maire de Dakar Barthélémy Dias – qui l’a acceptée – ma démission », a posté le député Guy Marius Sagna. Guy Marius Sagna remercie le maire de Dakar Barthélémy Dias qui l’avait fait intégrer dans son cabinet en qualité de conseiller technique chargé des affaires sociales et de la réinsertion. Barthélémy Dias est en phase avec le coordonnateur du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine. Il a, en effet, accepté la démission de cet employé qui n’a pas eu à exercer ses fonctions

