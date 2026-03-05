Habib Beye éliminé deux fois d’une même édition de la Coupe de France avec deux clubs différents

Partager Facebook

Arrivé sur le banc de l’OM en remplacement de Roberto De Zerbi il y a quelques semaines, Habib Beye a connu une deuxième élimination en Coupe de France cette saison, après celle avec Rennes.

Quelques jours avant de débarquer dans la cité phocéenne, Habib Beye avait déjà quitté la Coupe de France avec le Stade Rennais. Les Bretons avaient été sèchement battus par l’OM au Vélodrome (0-3) en huitièmes de finale. Nommé depuis sur le banc marseillais, le Sénégalais a de nouveau été éliminé de la compétition ce mercredi soir, après la défaite de l’Olympique de Marseille face à Toulouse (2-2, 3-4 aux tirs au but).

Selon Opta, Beye devient ainsi le premier entraîneur à être éliminé de la Coupe de France avec deux clubs de Ligue 1 différents. Notre partenaire est remonté jusqu’à 1945, date à partir de laquelle le statisticien a collecté les données. En trois matches à la tête de l’OM, l’ancien entraîneur du Red Star a par ailleurs déjà concédé deux défaites, après celle subie face à Brest pour son baptême sur le banc marseillais (0-2).