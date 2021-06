Habib Diallo, Thioub et Sabaly forfaits

Opposé à la Zambie le 5 juin et au Cap Vert le 8 juin en match amical, le Sénégal se trouve actuellement en pleine préparation. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a toutefois dû composer avec les forfaits de dernière minute de l’ailier d’Angers Sada Thioub (coronavirus) et de l’attaquant de Strasbourg Habib Diallo (blessure), indique la presse locale. Pour les remplacer, les attaquants Abdallah Sima (Slavia Prague) et Mame Baba Thiam (Fenerbahçe) ont été appelés en renfort.

Suite au sacre de Chelsea en Ligue des champions, le gardien Edouard Mendy bénéficie quant à lui de quelques jours de repos supplémentaires et n’est pas attendu avant jeudi, tandis que le latéral droit Youssouf Sabalay, en fin de contrat avec Bordeaux, a quitté le rassemblement mardi et fera défaut contre la Zambie. «La raison est simple, il est absent, il doit retourner en France pour raisons personnelles», a annoncé Cissé en conférence de presse. Le signe d’un transfert imminent ?