Hawaï : Explication des incendies explosifs qui ravagent Maui

C’est une situation totalement apocalyptique qui est en train de se produire sur l’île Maui dans l’archipel américain d’Hawaï. Trois feux actifs ravagent la deuxième plus grande île de l’archipel, la cité balnéaire de Lahaina a été entièrement dévastée et au moins 36 personnes sont décédées. Comment une telle situation a-t-elle pu se produire dans un cet archipel humide au milieu de l’océan pacifique ?

Hawaï est considéré comme l’archipel le plus isolé du monde. Pourtant, ses différentes îles sont touchées tous les ans ou presque par des incendies, un phénomène naturel qui a tendance à s’intensifier depuis quelques années. En 2018 et en 2022, l’île de Maui avait déjà subi des incendies importants, mais ceux de ce mois d’août 2023 ont pris une tournure explosive en quelques heures. Et cela en raison de la conjonction de trois facteurs principaux : la sécheresse, les espèces invasives et l’ouragan Dora.

Quelque 30 % de l’archipel souffre actuellement de sécheresse, dont la zone touchée par les feux. Cette sécheresse a été exacerbée par un changement de situation météo ces dernières années, peut-être liée au réchauffement climatique : les vents sont plus forts et plus secs. Des plantes, invasives et hautement inflammables ont également été introduites par les habitants : un quart de l’archipel est maintenant recouvert par l’herbe de Guinée et le Pennisetum.

Quand un ouragan s’en mêle

Autre facteur qui mène à la propagation explosive des flammes : l’ouragan Dora, qui se situe au large d’Hawaï, n’a pas besoin de toucher les terres pour avoir des conséquences. Les vents de l’ouragan sont canalisés entre deux systèmes météo et contribuent à attiser les flammes. Mais pas seulement, en passant au-dessus de la chaîne de montagnes, le vent redescend encore plus puissant et plus sec : l’ouragan Dora devient donc en quelque sorte un véritable carburant pour les incendies, même s’il se situe à plus de 1 000 kilomètres de l’île !