Hivernage en octobre : Les prévisions de la Météo

La Météo prévoit une instabilité persistante sur le Sénégal durant la première décade d’octobre, marquée par des orages et des pluies faibles à modérées entre le 1er et le 3 octobre. Selon les prévisions présentées lors de la réunion décadaire élargie du Groupe de travail pluridisciplinaire (GTP), le temps s’améliorera progressivement du 4 au 5, avant une nouvelle accalmie généralisée du 6 au 7, à l’exception de quelques faibles précipitations attendues dans le sud. La période du 8 au 10 octobre sera de nouveau marquée par des pluies faibles à modérées sur le sud, le centre et l’est du pays.

La Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE) signale une tendance à la hausse dans les bassins fluviaux, notamment à Kidira sur la Falémé et à Bakel sur le fleuve Sénégal, où les cotes d’alerte ont été atteintes et dépassées. Cette situation est accentuée par les lâchers du barrage de Manantali, affectant les stations de Bakel, Matam et Podor.

Sur le plan agricole, la Direction de la protection des végétaux (DPV) a recensé plusieurs foyers d’infestation de ravageurs au cours de la troisième décade de septembre. Selon Aps, elle recommande de renforcer le gardiennage des oiseaux, d’intensifier la surveillance et de maintenir la coordination avec les comités de lutte villageois.

La situation pastorale montre un couvert végétal bien fourni au centre, sud et sud-est, mais plus contrasté dans le nord du département de Louga, au sud de Dagana, à l’ouest de Podor et dans le nord de Linguère. Dans le bassin arachidier, le centre de suivi écologique (CSE) prévoit des productions agricoles et fourragères légèrement en dessous de la moyenne, mais la prolongation de la saison des pluies pourrait améliorer la situation.

Concernant la santé animale, 499 foyers de maladies zoo sanitaires ont été suspectés durant la deuxième décade de septembre.

Sur le plan économique, le Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) note « une baisse nette des prix du mil, du riz et du maïs, tandis que le sorgho enregistre une légère baisse. Les céréales importées restent stables, à l’exception du maïs. »

Enfin, l’Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) recommande aux producteurs de surveiller les oiseaux granivores, de récolter et sécher les récoltes au soleil pendant au moins 48 heures, de préparer les meules et de prévenir les moisissures, tout en suivant de près les prévisions météorologiques.