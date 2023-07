Hommage au Président Macky Sall : au nom du Code d’Honneur !!!

Parti de rien, il est arrivé au… Sommet. Aux côtés des Grands Hommes d’État que l’Histoire célèbre à jamais.

Entré en Politique très jeune à AJ/Pads, espérant le Grand Soir naguère promis par toute la Gauche combattante, il rejoint le Pds à l’orée des années 1988 ! Une année où le grand hérault de l’opposition sénégalaise fit trembler le pouvoir socialiste, qui était presque à la rue… publique.

Cadre frais émoulu, calme, timide, à la limite placide, il fut accueilli par une forêt de coudes des lieutenants caciques et intrépides de la cour du Pape du Sopi. On lui reprocha de n’avoir pas de base.

Comme un fauve qui sait flairer l’odeur de ses semblables à des kilomètres à la ronde, le chef de l’opposition Me Abdoulaye Wade prit le jeune cadre sous son aile. Ça tombe bien : l’ami feu Ousmane Masseck Ndiaye n’est pas loin. Mais, un autre fauve guettait la nouvelle recrue : Mara Seck alias Ndamal Kadjor.

À la tête de la Cellule Initiatives et Stratégies, le jeune Macky Sall fourbit ses armes : sans peur, sans reproche mais surtout sans tambour. Comme à son habitude…

Vint alors le Grand Soir du Sopi le 19 Mars 2000. Président des Cadres Libéraux, il resta, malgré tout, à… quai. Tous ont été promus. Lui attendra encore sagement son heure. Sans heurts. Ni vague. Comme toujours…

Celui que le Patriarche Wade décrivait comme un moteur diesel, lent à l’allumage mais endurant dès en marche, décolla telle une fusée : depuis Pétrosen, il est bombardé Conseiller Spécial chargé des questions liées à l’Énergie, avant de passer au Ministère éponyme renforcé par les Mines, l’Hydraulique et même l’Environnement par intérim, suite au départ du « turbulent et truculent » Pr Abdoulaye Bathily.

Cap à l’Intérieur puis la Primature avant le bouquet : Pdt de l’Assemblée Nationale et Dauphin constitutionnel du Pdt Wade !!!

Époustouflant comme parcours, certes. Mais, quelle endurance, si l’on sait que le long et sinueux chemin qui mène aux sommets est parsemé d’embûches et autres chausse-trappes.

C’est cet homme au destin exceptionnel, envié et enviable qui est encore rentré davantage dans l’Histoire. C’est lui que nous célébrons à l’image du Monde entier depuis le voisin immédiat, frère et ami indéfectible, le Pdt Général Cissokho Emballo de Guinée Bissau jusqu’à l’autre homologue « siamois », le Nigérien Mahamadou Issoufou qui a salué « l’intelligence politique » du Fatickois, originaire du Fouta des Almamy, des Laam Tooro, des Farbas, des preux chevaliers et j’en passe.

À propos du Fouta justement. Beaucoup ont ergoté sur la parabole « Mbiguel Moorowo », comme pour masquer les innombrables et salutaires réalisations de l’Ingénieur Pétrolier, Gazier et Minier devenu Chef de l’État depuis le 25 Mars 2012.

À moins de 9 mois de son départ de la Magistrature Suprême par la… Grande Porte, le Pdt Macky Sall laisse à la 11ème Région du Sénégal un bilan fort élogieux.

Bientôt encore, un nouveau coup de pioche sera effectué au Fouta, dans l’Arrondissement de Ogo plus précisément à… Danthiady, chez moi. Comme par hasard !

Il s’agit du nouveau Parc Agro-industriel régional qui s’inscrit dans le vaste, ambitieux et déjà fructueux Plan Sénégal Émergent.

À cet effet, il y a une semaine, le Conseil Municipal de Ogo a, lors d’une Session ordinaire, délibéré à l’unanimité sur une superficie de 130 ha pour accueillir le Méga Projet.

Une Grande Initiative Présidentielle qui, associée à la foultitude de Projets et Programmes déjà réalisés ou en cours, va consacrer, définitivement, la 11ème Région du Nord, comme la Californie du Sénégal… de l’autosuffisance, du plein emploi et de l’émergence économique et sociale.

Alhamdulillah

Qui dit mieux ?

Depuis Danthiady, toujours, Commune de Ogo, le visiteur est frappé par des bruits médias, immédiats ou lointains, frénétiques, ininterrompus et puissants d’engins lourds.

Une effervescence perceptible et plus précise à l’entrée de Ourossogui.

Rien d’étonnant, si l’on sait que ce sont les projets gigantesques, annoncés il y a 2 ans, qui sont en cours d’exécution. De matérialisation.

L’Aérodrome de Ourossogui est donc sorti de terre, comme s’y était engagé Son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall, lors de sa mémorable, riche et fructueuse dernière visite économique.

Sous peu, un habitant de Matam pourra venir faire ses courses à Dakar en… 52mn, passer la journée dans la capitale ou rentrer déjeuner à Thiempeng ou Nguidjilone. Une sacrée performance.

Une belle aventure s’ouvre donc, désormais, par les airs.

Au même moment, où l’équation du voyage terrestre a été, définitivement, réglée par la route Linguère-Matam ou la Nationale par Saint-Louis. Toutes aux normes !!!

Mieux, ceux désireux de vendre leurs productions agricoles, animales, forestières ou fluviales pourraient se rendre vers Tamba par la route de Kanel et prendre le train, qui a repris à serpenter sur l’axe Sénégal Oriental-Thiès.

À Ourossogui toujours, le nouveau Centre Hospitalier Universitaire (CHU), de dernière génération, viendra bientôt compléter le réseau sanitaire de la 11ème Région Nord avec l’Hôpital des Agnam, celui de Matam, les Centres de santé de Kanel, Ranérou et Thilogne.

Sans compter les innombrables dispensaires, infirmeries, postes de santé et cases de santé qui structurent la pyramide sanitaire d’une région vieille seulement de… 22 ans !

Exit donc les soucis et l’angoisse des évacuations sanitaires obligatoires, risquées et coûteuses vers la capitale.

Le défi de la disponibilité des spécialistes sera, également, désormais, derrière nous car Matam est devenue attractive, séduisante et enviable grâce à sa longue liste d’infrastructures ultramodernes.

Comme l’Université Professeur Souleymane Niang dont le site a été mis à disposition par les autorités municipales et les ingénieurs et techniciens déjà à pied d’œuvre.

Les autres décibels provenant des vrombissements d’engins lourds sont perceptibles du côté de la Vallée du Fleuve Sénégal. Oh, miracle !, une corniche en chantier va désormais relier l’habitant de Oréfondé ou Dial à Dembacande, en traversant les Communes de Bokidiawe, Nguidjilone, Nabadji, Matam et Kanel par leur littoral.

Encore une autre vieille doléance de plus de 60 ans satisfaite, comme annoncée par le Président Macky Sall, toujours lors de sa dernière tournée que l’on savait déjà fructueuse et prometteuse, à tous points de vue.

C’est pourquoi, à ce moment précis, je voudrais lui exprimer ma reconnaissance, ma gratitude, ma fierté et surtout mon admiration pour cette manne de Projets et aussi pour ce carousel d’ouvrages déjà réalisés et réceptionnés.

À titre d’exemple, on peut citer les nombreux projets agricoles comme les SIPA de Doumga Ouro Alpha ou Ndouloumadji, visibles sur la Nationale. À côté, la Commune de Nabadji Civol s’est enrichie d’un périmètre rizicole de 540 ha, couplé à ses magasins de stockage ainsi que la Maison des Femmes, le Foyer des Jeunes, le Centre Multidisciplinaire, le Lycée et le Marché hebdomadaire modernisé (Louma), le Forage et la Ferme de Gassel. Ouf !

L’Hôpital de niveau 1 des Agnam, qui dessert toute la Région et même les pays limitrophes de la Mauritanie et du Mali, offre des spécialités que l’on ne trouvait qu’à… 700km, comme le Centre de dialyse de dernière génération.

Pour vous dire l’intérêt vital de tous ses ouvrages qui concrétisent, avant tout, une forte vision constante et progressiste pour la territorialisation des politiques publiques et l’équité sociale.

La sécurité des personnes et des biens, leur libre circulation dans la continuité territoriale, en plus de l’apport socio-économique et le confort moderne ne sont plus l’apanage de certaines zones au détriment d’autres.

Comme l’illustrent, amplement, les stratégiques et vitaux ponts de Wendou Bossoya et Ganguel. Des réalisations qui traduisent une autre facette de l’ambitieuse vision d’ensemble du Chef de l’État : le désenclavement.

Avec l’Espace Numérique Ouvert (ENO) de Bokidiawé, le 3éme du genre entre Orefondé et Kanel, en plus de l’ISEP de Matam, désormais, un enfant peut naître, en toute sécurité, dans la Région, y subir toutes ses humanités, y travailler jusqu’à la retraite. Sans avoir besoin d’y sortir, sauf pour exercer sa liberté constitutionnelle de mouvement et de déplacement ou juste pour un voyage par l’avion à l’Aibd ou le bâteau au nouveau Port de Ndayane !!!

La territorialisation des politiques publiques et l’équité sociale sont, également, notées dans le cadre de la modernisation des « Daaras » dont celui de Ranérou.

Pour les forages, il n’y a pas une zone géographique de la Région de Matam qui n’en a pas. Il reste, certes, quelques poches, surtout dans la zone silvo-pastorale, où le mode d’habitat caractérisé par de faibles densités démographiques et le nomadisme ne favorisent pas l’implantation de certains types d’ouvrages. Mais, le PUDC et le PUMA, en particulier, veillent au grain pour corriger toute forme de disparité.

D’aucuns diront ou penseront qu’une fois ces prestigieux derniers ouvrages cités plus haut, livrés, le Fouta (Matam) n’a plus de doléances.

Oh ! Que non !

La clairvoyance de l’État a prévu une autre forme de dispatching, pourvoyeur de bien-être social, économique et culturel avec les nombreux projets de l’ADM, de l’AGETIP, de l’AGEROUTE, de l’APIX et autres PROMOVILLES dont le champ de vision et d’application vise aussi a déceler, çà-et-là, quelques gaps à combler, sur le plan national.

Enfin, qui dit biens matériels doit aussi songer à l’immatériel pour ne pas dire l’immortel et le spirituel avec les innovants et révolutionnaires Centre pour la Recherche et la Culture Cheikh Moussa Camara de Ganguel et

l’Éco-Musée des Agnam !

Quant à la Grande Mosquée Historique de Kobilo, elle n’aura pas son pareil sur toute l’étendue du Sénégal, de part sa richesse architecturale soudano-sahélienne et son caractère patrimonial.

Ce n’est donc pas étonnant que MATAM et le FOUTA, de manière générale, sont acquis et restés fidèles au Président Macky Sall et à l’APR depuis… 2009 !!!

En conclusion, je voudrais inviter ceux qui s’étaient lancés dans une ridicule campagne de »Tib Tank », à la suite de l’éclatant succès de la mémorable tournée économique du Chef de l’État, à revenir sur leurs pas lors de l’inauguration des derniers joyaux du FOUTA.

Ils constateront, de visu, le décollage effectif et irréversible du Nord dans le Sénégal Émergent et harmonieux de nos rêves d’hier, devenus réalité, aujourd’hui.

Pour dire que le cordonnier sait aussi se chausser après avoir chaussé les autres…

Hommage donc mérité et appuyé au frère Président Macky Sall pour l’ensemble de son œuvre. Nous vous serons reconnaissants éternellement.

La Postérité se chargera du reste.

Me Malick SALL

Secrétaire Permanent COS-PETROGAZ

Ancien ministre de la Justice