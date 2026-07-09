Idrissa Ba rappelé à Dieu

Connu de nombreux Dakarois sous le surnom d’« Idy », Idrissa Ba est décédé, laissant derrière lui le souvenir d’une personnalité familière des rues de la capitale. Talibé cheikh et organisateur de chants religieux tidianes à Pikine, il était devenu une figure emblématique de la vie de quartier.
Au-delà de son quotidien dans les rues de Dakar, Idrissa Ba était également connu comme talibé cheikh et organisait chaque année des chants religieux tidianes à Pikine, témoignant de son attachement aux valeurs spirituelles.
Sa disparition rappelle la place particulière qu’occupent ces figures discrètes dans la mémoire collective des quartiers, souvent méconnues mais profondément ancrées dans le quotidien des populations.
Rewmi Network présente ses condoléances à la famille du défunt, priant pour que son âme repose en paix.
Qu’Allah lui accorde Son pardon, l’accueille dans Son vaste Paradis (Firdaws) et apporte réconfort à ses proches.