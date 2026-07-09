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Idrissa Ba rappelé à Dieu

9 juillet 2026 Actualité

Connu de nombreux Dakarois sous le surnom d’« Idy », Idrissa Ba est décédé, laissant derrière lui le souvenir d’une personnalité familière des rues de la capitale. Talibé cheikh et organisateur de chants religieux tidianes à Pikine, il était devenu une figure emblématique de la vie de quartier.

Disparition d’Idrissa « Idy » Ba : une figure populaire des rues de Dakar s’est éteinte

Le Sénégal est en deuil après le décès d’Idrissa Ba, plus connu sous le nom d’« Idy », une personnalité bien connue des rues de Dakar. Sa disparition suscite une vive émotion auprès de ceux qui l’ont côtoyé au fil des années.

Reconnaissable entre tous, Idy faisait partie de ces visages familiers qui animaient les cafés, les places publiques et les grandes artères de la capitale. Malgré une vie marquée par la précarité, il avait su tisser des liens avec de nombreux habitants, devenant au fil du temps une véritable figure populaire.

Au-delà de son quotidien dans les rues de Dakar, Idrissa Ba était également connu comme talibé cheikh et organisait chaque année des chants religieux tidianes à Pikine, témoignant de son attachement aux valeurs spirituelles.

Sa disparition rappelle la place particulière qu’occupent ces figures discrètes dans la mémoire collective des quartiers, souvent méconnues mais profondément ancrées dans le quotidien des populations.

Rewmi Network présente ses condoléances à la famille du défunt, priant pour que son âme repose en paix.

Qu’Allah lui accorde Son pardon, l’accueille dans Son vaste Paradis (Firdaws) et apporte réconfort à ses proches.

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