Idrissa Ba rappelé à Dieu

Reconnaissable entre tous, Idy faisait partie de ces visages familiers qui animaient les cafés, les places publiques et les grandes artères de la capitale. Malgré une vie marquée par la précarité, il avait su tisser des liens avec de nombreux habitants, devenant au fil du temps une véritable figure populaire.

Au-delà de son quotidien dans les rues de Dakar, Idrissa Ba était également connu comme talibé cheikh et organisait chaque année des chants religieux tidianes à Pikine, témoignant de son attachement aux valeurs spirituelles.

Sa disparition rappelle la place particulière qu’occupent ces figures discrètes dans la mémoire collective des quartiers, souvent méconnues mais profondément ancrées dans le quotidien des populations.

Rewmi Network présente ses condoléances à la famille du défunt, priant pour que son âme repose en paix.

Qu’Allah lui accorde Son pardon, l’accueille dans Son vaste Paradis (Firdaws) et apporte réconfort à ses proches.