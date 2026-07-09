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Réaction institutionnelle : Ousmane Sonko prend acte de la décision du Conseil constitutionnel

9 juillet 2026 Actualité

 

Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a réagi officiellement à la suite du verdict rendu par le Conseil constitutionnel invalidant la proposition de loi constitutionnelle n° 18/2026. Tout en mettant de côté le débat sur le fond juridique, l’autorité parlementaire a fermement réaffirmé son alignement sur l’ordre institutionnel en déclarant : « Cette décision s’impose à tous ! Dont acte ! »

 

Pour le chef du pouvoir législatif, cette séquence n’est pas le signe d’une instabilité, mais plutôt la preuve de la vitalité démocratique du pays. Il a souligné qu’« en démocratie, lorsque les institutions jouent leur rôle, chacune dans son périmètre d’action, aucune crise ne peut survenir ».

 

Face aux futurs chantiers législatifs et aux réformes à venir, le président de la chambre basse s’est voulu rassurant quant à la continuité des travaux parlementaires. Il a ainsi assuré au peuple sénégalais que l’Assemblée nationale « continuera à exercer pleinement la mission qui lui a été confiée », martelant que « des lois seront votées ou rejetées pour honorer les engagements pris envers ce vaillant et digne peuple ».

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