Idy victime d’une grosse fatigue

e CESE recherche activement son président. Selon les informations de Walfadjri, Idrissa Seck ne fait plus signe de vie depuis quelques jours et personne ne l’aperçoit nulle part. Une absence qui intrigue au sein du CESE. La raison de son absence ? Selon ses proches, le président du CESE est indisponible et qu’il se repose. Mais selon les sources du journal, Idy serait victime d’une grosse fatigue qui l’a cloué au lit depuis quelques jours.