Il n’y a plus de cas de Mpox au Sénégal

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Professeur Moussa Seydi, chef du Service des maladies infectieuses et tropicales (Smit), a annoncé hier, mardi, la libération des quatre (4) derniers patients atteints du MPox, marquant la fin de la prise en charge de cette maladie au sein du service.

« Il n’y a plus aucun malade hospitalisé au Smit », a confirmé le Professeur Seydi. Cette déclaration a marqué la fin de la prise en charge active de la maladie au sein du service.

Elle a constitué une étape importante dans la lutte contre le MPox et a rassuré sur la maîtrise de la situation sanitaire dans le pays, rapporte L’Observateur dans sa parution de ce mercredi.